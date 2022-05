Aida Victoria Merlano anuncia que se retira de las redes sociales por unos días

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más polémicas del mundo digital, pero no por estar enredada en escándalos como otras influenciadoras, sino por hablar sin tabús sobre diversos temas que muchas personas se niegan a tocar.

De hecho, su contenido es bastante explícito a la hora de comunicar un mensaje y es precisamente este estilo el que la convierte en una de las Instagramers más populares del mundo digital.

Y es precisamente esta característica la que le permite ser transparente al momento de hablar sobre su vida sexual, sentimental o amorosa. Pues como lo ha dejado claro en diversas ocasiones, la joven no teme mostrarse tal cual es.

Entre sus declaraciones más polémicas y recientes se encuentra su confesión al manifestar que su vida amorosa era como la del fallecido cantante de música vallenata Diomedes Días.

“Porque yo soy como Diomedes. Yo soy contenta y enamorada. A mí me encanta que me escriban un mensaje, que a mí me dé cosquillas en el estómago. Que yo me desespere por verte. Porque yo no sirvo como que pa’ cog** con alguien, porque solo me gusta. No, yo tengo que cog** enamorada. Entonces nada, yo me enamoro de todos”, fue la respuesta que Aida dio a uno de sus seguidores que le preguntó sobre el por qué se enamoraba tan rápido.