Aida Victoria y su mensaje acerca de tener a un hombre que la ame como es

La polémica creadora de contenido colombiana Aida Victoria Merlano, quien recientemente confesó por qué terminó con Naldy meses atrás, publicó un video en sus redes sociales para hablar de aquellas características que pueden hacer sentir inseguridades.

En su cuenta de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, la influencer se mostró decidida en el tema de tener a su lado a alguien que la ame tal y como es.

“Yo, entre tantas cosas, tengo celulitis y estrías y todos los días el espejo me lo recuerda, pero, después de muchas batallas, yo por fin gané la guerra contra mí misma, así que me veo, me amo y me acepto tal cuál soy ¿Tú crees que, después de lo que me ha constado construirme, yo voy a elegir un hombre que todos los días se levanta a recordarme las cosas que a mí me generaron alguna vez amargura frente a un espejo? Yo para vivir necesito oxígeno, agua y comida, no un hombre. Y si tú no me haces sentir lo más espectacular que te pasó, yo misma te pinto la ruta a la putísima mierda” explicó Aida en su video.