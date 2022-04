Aida Bossa se decepcionó de su esposo tras dos historias

La actual participante de MasterChef Celebrity, decidió mostrarle a sus seguidores de Instagram, un momento de vanidad de su esposo, Julio César Herrera, el recordado Freddy Stewart, de la histórica producción “Yo soy Betty, la fea”.

Al comienzo de la historia, se ve al actor bogotano, estar tranquilo, sentado frente a una mujer que le está limando y arreglándose las uñas de sus manos, pero esa tranquilidad, se ve interrumpida por su esposa Aida, quien aprovecha un comentario de halago por parte de la manicurista hacia su esposo, para molestarlo.

Ay papi, mira lo que dice Móni, que tú tienes unas manos muy lindas…

“Siempre me lo han dicho” le responde el actor de forma convencida a la también cantante, pero, ella procede a comprobar si esa afirmación es verdad, indagándole por la apariencia de sus manos:

¿Ah, sí? Muéstrame tus manos papi, hermoso un hombre que cuida sus manos.

Seguido a esto, el actor continuó el buen rollo y aprovechó la aparición de su esposa, para contarle dos chistes sobre las uñas.

“Estaban dos mamás uñas hablando, es que mi hijo me la tiene montada, montada, mija pero háblele fuerte, no él no se deja, ni nada de eso, ay mija, es que no hay uña que más apriete que la del mismo palo”.

Al parecer, el chiste solo le causo gracia a él y a la mujer que le arreglaba sus manos, porque para Aida el chiste estuvo “jopo”. Entonces, Julio, decidió arriesgarse a contar el segundo chiste para sorprender a su querida y “reivindicarse” por el chiste anterior.

“Estaban dos uñas actuando… y entra el director y dice bueno vamos a hacer la escena de la novela, la producción se llamaba la uña de la otra… 5,4,3,2,1, acción, cuando la primer uña empieza la escena ¡Oh! Tú por qué eres así conmigo y la otra le contesta porque…porque... corta uñas” termina el chiste el actor con una gran carcajada y le pregunta a su esposa si lo entendió, ella en tono de decepción y dándose por vencida con el humor de él, le responde.

“Nooo, no lo explique, por Dios.”

Conozcamos un poco de la historia de amor entre este par de actores

Aida Bossa y Julio César Herrera, van para 21 años de matrimonio, pues, esta pareja se ha consolidado como una de las más estables dentro de la televisión colombiana, una historia de amor que nació gracias a la pasión por la actuación entre este par. Según han contado los actores, su relación se dio como un amor a primera vista, cuando la cartagenera se había decidido radicar en la capital para luchar por su sueño de estar en la pantalla, ingresó a una academia de actuación en la que el actor bogotano ya dictaba clases y al conocerla sintió ese flechazo, y empezó su estrategia para conquistarla. Este gran amor entre los artistas se consumó años después de relación, cuando tuvieron a su única hija, Mikaela Herrera Bossa.

