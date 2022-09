Actor de “Black Panther 2” admite que no sabía nadar

Los rumores vuelan y en las últimas horas se han relatado varios datos que han dejado atónitos a varios seguidores. Una de las estrellas en la nueva entrega de "Black Panther 2" ha confesado en una entrevista para un medio internacional que no sabía nadar antes de obtener el personaje más importante en su carrera como actor.

Tenoch Huerta, es un actor mexicano que ha sido reconocido por su entrega a la hora de interpretar los matices sentimentales de sus personajes. Ha ganado popularidad a nivel mundial por su personaje en la serie de Netflix, Narcos: México, donde encarna al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Adicionalmente, participó en grandes producciones como Los 33, The Forever Purge y Get the Gringo. Ahora, será el encargado de interpretar a Namor en la secuela de Marvel Studios, Black Panther: Wakanda Forever.

Por medio de una entrevista para un medio internacional, el actor mexicano declaró que la propuesta para participar en esta franquicia fue un poco inusual. La noticia llegó por medio de Zoom. La reunión se caracterizó por tener una conexión inestable de internet y además al interpretar a Namor, un personaje que vive en las profundidades del océano, el artista que aceptara este reto, debía nadar a la perfección

El artista latino confesó que al ser cuestionado por el director sobre sus facultades bajo el agua, el actor mexicano dijo que todo estaba perfecto, sin problemas y él sería el indicado para ponerse en la piel de este personaje.

De acuerdo a las palabras de Tenoch, al terminar la reunión con el director del proyecto, entrenó con intensidad para poder nadar a la perfección. Después de terminar su preparación, grabó durante seis en meses en la ciudad de Atlanta sin complicaciones.

Además, el artista mexicano se sintió orgulloso de su trabajo al comentar que el director y el equipo de rodaje en la película eran muy humildes al escuchar las sugerencias que el actor les proponía para mejorar el personaje y la historia. De acuerdo a sus declaraciones,Tenoch Huerta se sentía de maravilla al ser parte de las ideas creativas en la película que participaba.

Se espera que en los próximos días, el artista mexicano pueda dar más noticias de este proyecto que tiene con muchas expectativas a sus seguidores que no paran de enviarle mensajes cargados de apoyo y cariño. Por el momento se ha visto muy activo en su cuenta de Instagram al compartir fotografías de sus viajes y próximos trabajos en el mundo del cine.