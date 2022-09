"Queremos revocar la sentencia", abogado de Aida Victoria se pronunció

El 13 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de sentencia contra la influenciadora Aida Victoria Merlano en la que un juez de la República la condenó a 90 meses de prisión domiciliaria tras haberla hallado culpable de complicidad en el uso de un menor de edad y la comisión de delitos agravados en concurso heterogéneo con fuga de presos.

Aunque el fallo no está del todo firme, pues este solo se encuentra en primera instancia y ya las dos partes han anunciado que apelarán a la sentencia, algo que al parecer se determinará en un plazo máximo de 5 días.

Precisamente el abogado de la influenciadora recientemente se pronunció oficialmente a través de redes sociales, en donde expresó y narró por qué apelarán a la condena en contra de su defendida.

El reconocido abogado decidió salir a aclarar a través de su cuenta oficial de Instagram algunos detalles entorno a la sentencia que recibió la influenciadora en la tarde del 13 de septiembre por parte del Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento.

Sin embargo, expresó que no se encontraban satisfechos con la decisión del juez pese a que en principio se llegó a mencionar que la influenciadora habría podido ser sentenciada con una pena mayor.

No nos econtramos satisfechos con esa sentencia, porque consideramos que la decisión tiene elementos suceptibles de ataque por vía de la apelación el juzgado y previamente la Fiscalía no ha hecho una construcción indiciaría absolutamente genuina y legitima, no ha probado la instrumentalización por parte de Aida Victoria a su hermano, ni ha probado el nexo causal del aporte concreto de Aida Victoria a la fuga de su mamá.