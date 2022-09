¿Estrategia o casualidad? A Juan Duque se le filtró el número de su celular

El creador de contenido y artista musical colombiano Juan Duque se posiciona como uno de los hombres más sonados y buscados en el último tiempo dentro de la farándula colombiana, ya sea por música o por su relación con la reconocida actriz Lina Tejeiro.

Ya que, la actriz se posicionaba como una de las solteras más cotizadas del país, tras su ruptura con el también artista Andy Rivera, por eso, esta sorprendente relación tiene a miles de personas al tanto.

Una relación que se caracteriza por su derroche de amor y sus grandes muestras de cariño en redes, sin embargo, por estos días la pareja anda distanciada, debido a sus compromisos personales, pues, la actriz se fue para Londres y el cantante para Miami.

Ese distanciamiento en su idilio de amor los ha hecho tomar alternativas para seguir gozando y disfrutando de su relación, como ver películas a través de videollamadas, una propuesta hecha por Juan Duque a su novia a través de la red social Twitter.

Red social en la que el artista es bastante activo, ya que a diario siempre sorprende con sus trinos y mensajes, precisamente, compartió recientemente a través de esta red social la noticia de haber sufrido una filtración de su número de teléfono.

Se filtró el número de Juan Duque

El artista como de costumbre saludó a su comunidad en horas de la mañana, sin embargo, esta vez aparte del saludo, les contaba que su número personal de teléfono se había filtrado.

Buenos días, camino a cambiar la sim del cel porque se filtró mi número. Ustedes como amanecen? — Juan Duque. (@wawawanduque) September 28, 2022

Juan Duque les contestó a sus seguidores en WhatsApp

Posteriormente, anunció que estaba recibiendo demasiados mensajes por WhatsApp y también que lo estaban agregando a diferentes grupos y conversaciones, sin embargo, expresó que esto no le molestaba, pues, hasta en algunos de estos estaba reaccionando a lo que escribían sus fans.

Se filtró mi número y la verdad no ha sido tan grave. Unas agradables personas me metieron a un grupo y una de esas personas va a tener una cita. pic.twitter.com/d6uGE2dQlp — Juan Duque. (@wawawanduque) September 28, 2022

Tras todo lo sucedido, el artista anunció que le había tocado cambiar su número de celular, pues, eran tantos los mensajes que su celular había colapsado.

Las reacciones de sus seguidores

Tras todo el revuelo generado en redes por la filtración al parecer del número personal del artista, sus seguidores no dudaron en reaccionar a lo que le estaba pasando al influenciador, pues, algunos expresaron su tristeza por no haber conseguido el número de Juan, otros se divirtieron con lo sucedido y los pantallazos compartidos por él y otros llegaron a expresar que se podría tratar de una estrategia de publicidad: "Por favor no lo cambies, no son buenos días porque a mí no me llegó tu número; quién pudíera; Lina qué pensará de esto; por qué es tan lindo; yo creo que no se le filtró; será alguna estrategia?".

