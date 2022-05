“Top Gun: Maverick” se estrena liderando la taquilla estadounidense

La esperada película "Top Gun: Maverick", protagonizada por Tom Cruise se estrenó este fin de semana en las salas de cine y lideró la taquilla de Estados Unidos y Canadá con un recaudo de aproximadamente 151 millones de dólares, teniendo una muy buena acogida de los cinéfilos que tuvieron que esperar 36 años para ver la secuela de "Top Gun”.

El estreno de esta cinta sufrió un retrasó de dos años, debido a la pandemia de covid-19, y ahora se convirtió en la primera película de Tom Cruis, en superar los 100 millones de dólares, además los críticos aseguran incluso que esta cinta incluso superó la película original "Top Gun”, estrenada en 1986.

Según reveló el sitio especializado Exhibitor Relations, en el segundo lugar quedó la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que en su cuarto fin de semana en las salas de cine recaudó alrededor de 21,1 millones de dólares y sigue siendo uno de los mejores estrenos del año, ya que en su primera semana de exhibición, la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, recaudó 187 millones de dólares.

En el tercer lugar se ubica la película animada "Bob's Burgers Movie" de la 20th Century, que ganó 15 millones de dólares en cuatro de proyección.

El cuarto lugar lo ocupa "Downton Abbey: A New Era", una película basada en la serie británica de Focus Features, que recogió 7,5 millones de dólares; además “The Bad Guys" quedó en quinto lugar con ingresos de 6,1 millones de dólares.

Conoce el top 10 de las mejores películas Más taquilleras de este fin de semana:

"Top Gun: Maverick" - 151 millones de dólares "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" - 21,1 millones de dólares "Bob's Burgers Movie" - 15 millones de dólares “Downton Abbey: A New Era" - 7,5 millones de dólares “The Bad Guys" - 6,1 millones de dólares "Sonic 2" - 3,1 millones de dólares "Todo a la vez en todas partes" - 3,1 millones de dólares "La ciudad perdida” - 2,3 millones de dólares "Men" - 1,5 millones de dólares "Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore" - 1,1 millones de dólares

