Jennifer López estrena tráiler de su nuevo documental “Medio Tiempo"

La actriz y cantante Jennifer López reveló el tráiler de su nuevo documental titulado “Medio Tiempo” para la plataforma streaming Netflix.

A través de sus redes sociales y las de la plataforma se compartió el primer avance de lo que sus fieles fanáticos podrán ver en esta producción sobre la vida detrás de la artista.

En las imágenes se pueden apreciar varios de los ensayos que tuvo en su show del medio tiempo para el Súper Bowl, en el que se presentó junto a la cantante colombiana Shakira, poco antes de la pandemia mundial por COVID-19 y en cuya presentación arrasaron y se llevaron todos los halagos.

También confiesa todo lo que le ha causado las diferentes opiniones de la prensa y de sus seguidores acerca de su vida, donde no todo ha sido color de rosa, como muchos creerían.

“He vivido bajo la mirada de todos y me creí muchas de las cosas que decían (...) fue difícil, tenía muy baja autoestima, tenía que descubrir quién era, creerlo y no creer en nada más” , agregó.

Asimismo, destaca que cada su objetivo en las que cosas que hace no es lograr un reconocimiento, sino poder conectar con su público.

“No lo hago por un premio, sino para conectar con la gente y hacerlos sentir cosas porque quiero sentir algo (…) Toda mi vida he luchado para que me escuchen, para que me vean, para que me tomen en serio”, menciona.