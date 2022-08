Primera película de Avatar regresa a las salas de cine en septiembre

Tal y como se había anunciado en el mes de abril, “Avatar”, la cinta escrita y dirigida por James Cameron que se estrenó en 2009, llegará en septiembre a las salas de cine de Colombia y el mundo como un abrebocas a la secuela se será lanzada en diciembre.

Es por eso que 20th Century Studios ya reveló el nuevo tráiler y el póster oficial de esta película que por muchos años se convirtió en la más exitosa de todos los tiempos y que fue nominada en nueve categorías de los Premios Oscar, incluyendo el de mejor película en 2009.

Nuevo tráiler y póster de Avatar

El reestreno de “Avatar” será el próximo 22 de septiembre en todas las salas de cine de Latinoamérica, incluyendo Colombia, además se anunció que la proyección de la cinta será por tiempo limitado ya que el objetivo es que los cinéfilos puedan disfrutar de nuevo de esta cinta, que llegará en 3D y grandes formatos.

“El 23 de septiembre Avatar regresa a la pantalla grande solo por tiempo limitado. Mira el nuevo tráiler ahora”, escribieron en la cuenta oficial de Instagram en Instagram.

Cabe recordar que “Avatar”, fue escrita y dirigida por el ganador del Premio de la Academia James Cameron, y está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodríguez y Sigourney Weaver.

La película fue producida por James Cameron y Jon Landau y fue nominada a nueve premios de la Academia, incluidos Mejor Película y Mejor Director, y ganó tres Premios Oscar, a Mejor Fotografía, Diseño de Producción y Efectos Visuales,

Mira el nuevo tráíler de Avatar en la parte superior.

"Avatar: The way of water" llegará en diciembre

Cabe destacar que en diciembre del 2022 se estrenará en todo el mundo la segunda película de esta saga, que se titulará "Avatar: The way of water" y en un congreso de cine que se llevó a cabo en abril se confirmó que esta será la primera de las cuatro secuelas que están planeadas a estrenarse en los próximos años, además se detalló que cada película tendrá su propia trama y su propio final, aunque juntas compondrán una "conectada saga épica".

