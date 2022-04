Revelan primeras imágenes de la película “Avatar: The Way of Water"

Faltan pocos meses para el estreno de la segunda película de Avatar, con la que el director James Cameron se propone "desafiar los límites del cine" y ahora en la convención CinemaCo, de Las Vegas, se exhibió el primer avance de “Avatar: The Way of Water" una cinta que, debido a varias circunstancias, entre ellas la pandemia del coronavirus, ha sido pospuesta varias veces.

Sin embargo, en medio del evento, se confirmó el nombre que tendrá la secuela de la famosa cinta que se estrenó en el 2009 y que se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, con más de 2.800 millones de dólares en boletería en todo el mundo, además del nombre que llevará "Avatar: The Way of Water".

Primeras imágenes de "Avatar: The Way of Water"

Los asistentes de CinemaCon disfrutaron de las primeras imágenes con tecnología de avanzada y pudieron ver a los famosos “Na'vi” nadando en los océanos y surcando el cielo del planeta Pandora.

El director de "Avatar: The Way of Water" es nuevamente James Cameron que afirmó que buscan “de nuevo busca desafiar los límites de lo que el cine puede hacer", además reveló que está trabajando en los últimos toques de la producción y prometió gigantescos saltos tecnológicos en comparación con la original.

Mientras que el jefe de distribución de Disney Tony Chambers, aseguró dijo "les puedo garantizar que la espera valió la pena" y detalló que los personajes principales Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) regresan como una familia.

El futuro de la saga de Avatar

Cabe recordar que la nueva cinta de Avatar se estrenará mundialmente en diciembre del 2022, además se confirmó que esta será la primera de las cuatro secuelas que están planeadas a estrenarse en los próximos años y se reveló que cada película tendrá su propia trama y su propio final, aunque juntas compondrán una "conectada saga épica", aunque se dejó claro que no será una serie.

Avatar volverá a las salas de cine

Pero antes, en el mes de septiembre, la primera película "Avatar" será lanzada nuevamente en las salas de cine para que los cinéfilos se conecten con la trama como en el 2009, cuando Avatar desató una fiebre de tecnología 3D en Hollywood.