Carla Giraldo regresó a MasterChef Celebrity como jurado y así la recibieron

La actriz Carla Giraldo, la gran ganadora del exitoso concurso “MasterChef Celebrity” de la temporada anterior, llegó a sorprender a las nuevas celebridades.

“Que se caigan las redes y qué”, agregó la actriz una vez llegó donde los jurados.

Allí la presentadora Claudia Bahamón dedicó unas palabras tras su aparición.

Carla también resaltó lo mucho que aprendió y sigue amando cocinar gracias a su participación en el programa.

“Para mí fue muy importante abrir ese mundo de sabores que mi infancia jamás me llevó y ellos me dieron amor y me abrieron ese mundo y ahora me encuentro con mi familia a través de un plato, a mis hijos ahora les gusta lo que les cocino y he sido muy feliz y voy a seguir cocinando, amo cocinar”, dijo.