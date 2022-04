MasterChef: Aída Morales y Ramiro Meneses lograron salvarse con su plato “MM”

Esta vez los participantes entraron de forma tranquila a la cocina más famosa del mundo, pues, la encargada de la orquesta Aida Bossa, se encontraba indispuesta y con un dedo lesionado que no la dejaba manejar la batuta, asimismo, Aida Morales y Estiwar G. expresaron que era una forma de protesta para uno de los jurados.

Hoy decidimos no cantar una canción, por el continuo matoneo del señor Chris a nuestras canciones.

Claudia Bahamón les indicó que debían enfrentarse al reto de salvación en parejas y debían escogerlas ellos mismos; todos escogieron rápidamente tras el llamado de atención de la presentadora, a excepción de Aco e Isabella, quienes les tocó por descarte trabajar juntos por no decidirse rápido, algo que no les generó tanta gracias a ninguno de los dos, pues, no se la han llevado muy bien durante la competencia por eso, el actor expresó su sentir.

Se formó la "vagabundina", Isabella y Aco Pérez, qué desastre.

Los concursantes tenían miedo que fuera un versus, en especial Aída Morales, quien, temía por poner en riesgo a su amigo Ramiro, pero, Nicolás de Zubiría les aclaró que sí iban a ser parejas de verdad.

Los jurados calificaron numéricamente

Los participantes debían escoger a un jurado que tendría el 50% de la votación y los otros dos el 25% cada uno respectivamente, algunos se decantaron por Jorge, otros por Chris y otros por Nico. asimismo, Jorge les metió un poco de presión al decirle que los dos 25% también eran importantes al momento de calificar.

Ramiro y Aida escogieron a Jorge porque el actor expresó que le gustaba que le dieran duro al momento de calificar. Chicho y Estiwar G. tuvieron una equivocación con el nombre de Nicolás, pues, lo llamaron Sebastián al momento de escogerlo, lo cual, le causo bastante gracia a los participantes y a los jurados.

Sebastián es lo mismo que Nicolás, un nombre gomelito, expresó Estiwar G.

El reto fue avanzando y los participantes corrían para tener sus platos perfectamente cocinados y emplatados, Tatán y Manuela que tenían cuatro minutos menos, lograron tener el plato listo a tiempo, mientras que, Aco e Isabella al finalizar el reto se percataron que el pollo les había quedado crudo, algo que, no pasó por desapercibido ante los jurados, quienes criticaron fuertemente su plato al estar casi crudo en su totalidad.

Es lo peor que hemos visto en la temporada, expresó Nico de Zubiría.

Una organización rápida, el factor clave

La pareja se organizó muy bien durante el reto, donde se dejaron los roles claros, mientras Aída se concentró en cocinar el pollo al horno, Ramiro se concentró en la emplatada, en un momento de la prueba, Claudia le preguntó al actor por su avance en el plato, algo que le molestó a Aida Morales, que no dudó en responderle de forma chocante a Claudia.

¿Y por qué solo le preguntas a Rami?, la presentadora le aclaró que ya iba a preguntarle a ella para que la actriz bajara la guardia.

Su plato, llamado "MM", sorprendió a los jurados, quienes destacaron la frescura, la creatividad y la jugosidad de su pechuga. Por eso, Claudia fue la encargada de dar los resultados de la votación 7.8 y de darles la noticia que eran los ganadores del reto.

