“Liga de Supermascotas” conquista la taquilla norteamericana

Con un recaudo de 23 millones de dólares durante el fin de semana, la cinta animada de superhéroes "DC League of Super-Pets", en español “DC Liga de Supermascotas”, conquistó la taquilla de América del Norte en su fin de semana de estreno.

Eso confirma el informe de Exhibitor Relations que destacó que la película de Warner Bros que cuenta con las voces de Dwayne Johnson, John Krasinski, Kate McKinnon y Keanu Reeves, ocupó el primer lugar este fin de semana.

Nope y Thor: Love and Thunder están en el top 3

La cinta de DC Comic es seguida por la película de terror de Universal, "Nope", del director Jordan Peele y que narra el misterio sobre una invasión alienígena y que es protagonizada por Daniel Kaluuya, recaudó 18,6 millones de dólares, superando la taquilla del fin de semana pasado.

En tercer lugar está la comedia de acción de Disney "Thor: Love and Thunder", protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman con un recaudo de 13,1 millones; la sigue la película animada de Universal "Minions: The Rise of Gru" quien recaudó 10,9 millones de dólares, logrando un total mundial de 700 millones de dólares.

“Top Gun: Maverick” sigue siendo la más exitosa

En la quinta posición se ubica la exitosa "Top Gun: Maverick", de Paramount, con 8,2 millones, llevando a su recaudación global a los 1.300 millones de dólares, convirtiéndose en el único lanzamiento de 2022 que superó la barrera de los 1.000 millones, según Variety.

Esta es la lista de las películas más taquilleras de este fin de semana:

DC League of Super-Pets - 23 millones de dólares Nope - 18,6 millones de dólares Thor: Love and Thunder - 13,1 millones de dólares Minions: The Rise of Gru - 10,9 millones de dólares Top Gun: Maverick - 8,2 millones de dólares "Where the Crawdads Sing" - 7,5 millones de dólares "Elvis" - 5,8 millones de dólares "The Black Phone" - 2,5 millones de dólares "Jurassic World: Dominion" - 2,1 millones de dólares "Vengeance" - 1,8 millones de dólares

No dejes de leer: ¿Cómo estarán conformados los equipos de Duro Contra el Mundo?

Entérate de más: Las pruebas a las que se enfrentarán las celebridades en Duro Contra el Mundo