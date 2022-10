Leandro Díaz tiene emotiva despedida con su familia

Leandro Díaz (Silvestre Dangond) tiene una reunión familiar donde le revelan que se irán todos a vivir a Tocaimo sin él.

Jaime queda sorprendido con la decisión y asegura que él no dejará solo a Leandro, pero este le pide que se vaya tranquilo, que él puede cuidarse solo.

“Tú sabes que Onofre (Diego Vásquez), Arturo (Mario Espitia) y Nacha (Viña Machado) siempre han estado aquí, pero no conmigo y si yo no les importo, yo veré como me las arreglo”, le dijo Leandro.