Leandro Díaz se entera que Magdalena durmió con Pello

Pello Mestre (Jair Romero) visita a Leandro Díaz (Silvestre Dangond) en su casa para hablarle de Magdalena (Daniela Tapia) y confesarle que él durmió con ella.

Tildándola de “ligerita” y de “no ser mujer de un solo hombre” le contó a Leandro que antes de él ellos estuvieron juntos.

Leandro se encontró con Magdalena en el río y allí ella le preguntó por qué estaba tan raro y él le reveló lo que habló con Pello.

“Desde que él me dijo eso yo no he tenido tranquilidad, me retumba lo que él me dijo porque yo te quiero creer es a ti porque yo sé que él es embustero”, le mencionó.