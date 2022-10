Leandro Díaz se despide de Magdalena

Leandro Díaz (Silvestre Dangond) recibe la propuesta de su tío Laureano irse a vivir con él a Tocaimo y decide aceptarla.

Con Magdalena (Daniela Tapia) acuerdan que ella se quedará en la casa de su papá mientras él logra conseguir un lugar donde vivir y prueba que le vaya bien como músico para después ir por ella.

Los dos tiene una sentimental despedida luego de haber pasado tanto tiempo juntos.

Ambos se declaran la falta que les hará el otro y resaltan lo extrañarán más del otro.

Leandro le asegura que extrañará su olor, mientras ella le señala que extrañará sus palabras bonitas hacia ella.

Magdalena le dice que se vaya ya porque quiere verlo de nuevo lo más pronto posible.

Leandro le prometió que apenas comience a ganar dinero sacará una casa para los dos solos.

“Yo no quiero estar arrimado ahí donde el tío Laureano, él no nos conoce, él no sabe que a nosotros nos gusta estar en el baño, en la cocina, en la sala”, dijo entre risas.