La escena romántica de Rigo y Michelle que emocionó a los televidentes

La historia de Rigo tiene mucho de qué hablar, pero lo que también destacan es el amor, primero el de la familia, el que él siente por sus padres, y también el del amor que necesitó para lograr muchos de sus sueños también, como el de Michelle Durango.

En la historia muestran de entrada que él la recordó todo el tiempo, que no se la sacó de la cabeza y hasta llevaba con él una fotografía de cuando fueron juntos al colegio. Y aunque ella no lo recuerda, eso no le importa a Rigo.

Sí, es que él deja claro desde el primer capítulo que al saber que su gran amor estaba en Urrao, en las ferias, y que no la vio de la mejor manera, pues, su papá tiene un accidente con él, sin duda fue de las mejores noticias.

La escena de amor entre Rigo y Michelle

Rigo debía irse a Bogotá, pero no podía sin antes pasar por Medellín y ahí debía despedirse de la Liga que le dio la oportunidad, pero también esta es la cuidad de Michelle, y ella se enteró por la televisión que él se iría.

Así que ella no dudó en llegar donde él se hospedaba para despedirse. Rigo no podía creer que la estaba viendo, que era ella, el amor de su vida. Pero hizo como si nada.

Ella le pregunta si se había olvidado de ella, y él le dejó saber que llevaba con él todo el tiempo el rosario que ella le dio. Esto sin duda fue lo único que ella necesitaba para darse con él un apasionado beso, y con eso, un encuentro muy romántico.

¿El amor de Rigo por Michelle sobrevivirá a la distancia?

Rigo está en planes de lograr cumplir sus sueños, quiere irse a Europa y logra la llamada de sus sueños, pero no lo es todo, porque al mismo tiempo se debe alejar de su familia, de sus amigos, de su pueblo, y hasta de su gran amor.

Y será capaz de vivir con ese amor a distancia, o será capaz Michelle de dejarlo ir. Por lo que se ve en este primer gran capítulo, ellos no luchan por estar juntos, pero dejan claro que se aman.

