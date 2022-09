Café hoy: Lucía confirmará que Sebastián sigue enamorado de Gaviota

Buenas y malas noticas se acercan para la familia Vallejo, por un lado, Iván Vallejo anunciará que quiere finalizar su relación con Lucrecia.

Por otro lado, Lucia en su reciente visita al hospital para empezar el procedimiento de inseminación se sorprenderá al recibir una muy buena noticia, pues el doctor confirmaría que el tratamiento no es tan complejo como parece, y que si se desea el proceso se podría realizar lo antes posible para obtener pronto resultado.

Sin embargo, esta noticia conmocionó a Lucía quien cumplirá su sueño de ser madre de un hijo de Sebastián, pero, él no se verá muy comprometido con la situación, pues su expresión demostrará que tal vez no está tomando una buena decisión, y esto lo llevará a cuestionarse y a darse un tiempo para aclarar si desea o no tomar la elección de ser padre. ¿Cómo resolverá esta difícil situación?

Además, Lucrecia seguirá sorprendiéndose por las actitudes y las mentiras de Iván, pues ella será testigo de una conversación en donde Vallejo confirmaría que el café que está siendo trasladado a Estados Unidos no sería el original, asimismo Iván recalcará el objetivo de mantener ese hecho en secreto para que así Sebastián no sospeche nada.

Pero no todo es fortuna para esta familia, y menos para Lucía quien confirmará la realidad que tanto quería ocultar, comprobará que Vallejo en realidad esta perdidamente enamorado de Gaviota y que este hecho es inevitable.

Sebastián y su incontrolable amor por Gaviota

Vuelve y juega, Sebastián se dará una escapadita para perseguir a su gran amor, Gaviota. Cabe recordar que, aunque Vallejo tiene esposa, su gran ilusión siempre ha sido Teresa.

Por eso, y mientras Gaviota se encontrará disfrutando de un buen momento junto a su madre, Carmenza se dará cuenta que Sebastián, por cosas del destino, entrará al mismo lugar en el que se encuentra con Gaviota.

Carmenza quedará sorprendida y no dudará en anunciarle a Teresa que justo detrás de ella se encuentra nada más y nada menos que Sebastián Vallejo.

A lo que Gaviota deslumbrada responderá, y se acercará a Sebastián a reclamarle sobre el porqué la sigue persiguiendo, por su parte, el solo responderá con un apasionado beso, que le dejará claro que está loco de amor por ella.