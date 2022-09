Café: Iván le dice a Sebastián que él se acostó con Gaviota

Sebastián (Guy Ecker) se da cuenta que el café estaba en perfecto estado y que todo fue una trampa de su familia, por lo que, sale corriendo para Bogotá pues teme por Gaviota (Margarita Rosa de Francisco).

Sin embargo; cuando llega a Café Export, Gaviota ya se ha ido luego de tener una conversación con Iván (Cristóbal Errázuriz), donde este le hizo creer que Sebastián había jugado con ella y que en realidad no la quería.

Sebastián le reclama a Iván por haberlo enviado a la Hacienda sin necesidad y le pregunta por Gaviota, y este le confiesa que ya saben la verdadera identidad de ella.

Además, le confesó que todo fue mentira y que necesitaban tiempo para confirmar los datos.

Sebastián le hizo saber que él conocía que ella había presentado papeles falsos para entrar a la empresa, pero le mencionó que él desconoce el resto de la historia, comentándole lo que le pasó, pero este le señaló que ella solo estaba detrás de su dinero y que todo eso es una mentira que él se creyó.

“Gústeles o no me voy con ella. Ya que tuviste el atrevimiento de involucrarte en mi vida privada te tengo de una vez tu empresa” , le dijo Sebastián enojado.

Iván al ver la reacción de Sebastián y lo decidido que estaba a irse con ella, decidió inventarse que ella no le convenía, pues no era lo que él creía que era, asegurándole que tuvo un romance con ella y gracias a eso fue que ella ascendió tan rápido en la empresa.

“¿Te has preguntado alguna vez cómo hizo ella para entrar a trabajar aquí? (…) tú sabes que ella no hubiera sido mi asistente, secretaria y mucho menos subgerente de esta compañía si ella no hubiera sido complaciente conmigo. Esa mujer te engañó, se fue para Europa como prostituta y regresó igual, simplemente que regresó más fina”, le dijo.