Restaurantes buffet: la nueva tendencia en Bogotá

Teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas formas de degustar la gastronomía, así como las tendencias emergentes a esta, en Bogotá puedes encontrar alternativas como restaurantes tipo buffet, donde puedes escoger la comida que desees cancelando un solo precio por esta.

Te puede interesar: Postres alternativos en Bogotá: helados de nitrógeno

Bajo el concepto ‘All you can eat’, la ciudad capitalina alberga gran cantidad de ofertas regidas por esta idea.

Wok Garden

Este restaurante de comida oriental ofrece variedad de comidas ilimitadas tanto el fin de semana como los días feriados.

El precio es de $30.000 pesos colombianos, y con este valor podrás comer todo lo que se ofrece: desde postres, hasta preparaciones de sal, entre otros platillos. Se designan dos horas para escoger los alimentos.

Wok Garden tiene sedes en los centros comerciales Mall Plaza, El Edén y Plaza del Río. Cabe aclarar que, en el primero, los martes el servicio cuesta $20.000 pesos colombianos.

Buffet King

En el centro de la ciudad se ubica Buffet King, un sitio que por $34.000 pesos colombianos oferta comida tipo buffet. Es de resaltar que la bebida tiene un costo extra; asimismo, no se debe dejar comida en los platos, ya que, si es así, tendrá un precio adicional.

Cuenta con dos sedes: en el centro comercial San Martín y en la carrera séptima con calle 21.

Hotel B3

Si eres amante del desayuno, este sitio de hospedaje localizado en el parque El Virrey oferta opción de ‘All you can eat’ desde las 6 de la mañana hasta las 10:30 a.m.

Asimismo, se dedica también a vender almuerzos bajo esta misma modalidad.

El precio de este depende de los días: entre semana cuesta $19.980, mientras que los fines de semana vale $22.000 pesos colombianos (desayunos).

Para los almuerzos, tiene un costo de $27.950 pesos colombianos, con diferentes ofertas de menú cada día.

¡Nada más gratificante que gozar de lo mejor en gastronomía ilimitada!

Sigue aquí: ¡Comida costeña en Bogotá! Conoce los mejores restaurantes

No dejes de leer: Lugares en Bogotá donde puedes comer delicioso y saludable

Síguenos en Google News