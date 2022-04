La Liendra contó si fue invitado a la boda de Valdiri y Saruma

La Liendra goza de un gran reconocimiento a nivel nacional y sus redes sociales son testigo de eso, en Instagram cuenta con más de 6,1 millones de seguidores y en Tik Tok con más de 4 millones de fans y 31,7 millones de me gusta.

El influencer decidió abrir la caja de preguntas en Instagram pero con la dinámica que le preguntaran sobre “cómo le cae, qué opina o piensa de” con la libertad de preguntar por cualquier persona.

Sus seguidores no dejaron pasar por desapercibida esta oportunidad para preguntarle sobre la boda más sonada y comentada en redes sociales por estos días, el compromiso entre la bailarina Andrea Valdiri y el creador de contenido Felipe Saruma.

Así se ha llegado a catalogar este compromiso, pues en redes sociales y medios de comunicación digitales ha sido uno de los temas más mencionados. Todo esto, debido en gran parte al aire de misterio que quisieron darle los implicados a su compromiso, pues realmente nunca se pronunciaron al respecto de forma directa.

Por el contrario, sus familiares, amigos y cercanos fueron los que desde el principio fueron mostrando detalles de lo que se vivía previo al gran día entre la Valdiri y Saruma, en el que darán el sí en el altar.

No, uno de los seguidores del influencer pereirano, le preguntó a través de la caja de preguntas sobre qué opinaba de la boda de la Valdiri y Saruma y si había sido invitado.

Los dos me caen bien. sobre la boda, opino que tienen que estar muy tragados para casarse, y si me invitaron... No, pero espero estén que muy bien. Y si me hubieran invitado les hubiera llevado chimba de regalo, pero ya no…