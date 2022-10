Eufórica reacción del papá de Miss Universe Medellín se viraliza en redes

Durante los últimos días, en el Canal RCN se fueron revelando los grupos de las 26 aspirantes a Miss Universe Colombia 2023, que buscará representar a nuestro país, en la edición del próximo año de Miss Universo, algo que causa mucha emoción no solamente para los fieles seguidores del certamen sino para los familiares de las aspirantes.

El pasado 29 de septiembre se reveló el cuarto grupo de candidatas que representarán a sus regiones en Miss Universe Colombia 2023 y en ese grupo se anunció que Valeria Giraldo Toro, representará a Medellín en el certamen de belleza, algo que la emocionó mucho e hizo saber en sus redes sociales que su corazón “estalló de felicidad”.

“Con el corazón a estallar de felicidad, el día de hoy le doy infinitas gracias a Dios, porque hoy se hizo realidad mi más grande sueño👑 y de la manera más sorprendente e inesperada! Hoy digo con orgullo que tengo el honor de ser la primera mujer merecedora de llevar en mi pecho la banda con el nombre de mi maravilloso distrito, y es que yo aún ni me lo creo, DIOSSSS😍😭🙏🏻 El lugar que me vio nacer y crecer, ese que me llena de orgullo y que quiero enaltecer con tanto compromiso y amor ¡A partir de hoy dejo de usar mi nombre para llamarme MISS UNIVERSE MEDELLIN!👑”, escribió la candidata en su cuenta oficial de Instagram.