Este es el único país del mundo donde no se puede nacer

Quién pudiera pensar que existe un lugar en el mundo donde nadie puede nacer. De solo pensarlo hasta suena ilógico, pero lo cierto es que es que este lugar sí existe y son miles las personas que hasta incluso lo tienen como destino.

En redes sociales se viralizó el contenido de una influenciadora mexicana, quien decidió dar la información y la razón del por qué este lugar del mundo no se puede nacer, pero sí se puede vivir ahí, aunque para esto también es otro protocolo, es decir existe una especie de exclusividad para que puedas ser ciudadano de este país.

La joven que en redes sociales se hace llama “Roberta con maleta”; explicó que existe un país en todo el mundo donde no se puede nacer y este El Vaticano. Sí, aunque parezca impresionante y hasta ilógico, ya que a este lugar llegan muchos turistas, lo cierto es que ahí no se puede nacer.

Pero la joven no solo dio ese dato relevante, sino que además dejó saber que la razón de esto es que no hay hospitales, ni lugares donde se pueda tener hijos, por eso no se puede nacer ahí. Pese a que muchas dudas fueron de cómo se hace si estás en embrazo y te dan dolores de parto en ese lugar del mundo. Y aunque la respuesta no fue respondida, lo cierto es que no ha habido casos, pero seguramente tendrán una forma de resolver estas situaciones, con traslados o alguna acción.

Más detalles importantes

La joven influenciadora también dejó más detalles sobre El Vaticano, por ejemplo, destacó que, para ser ciudadano de este país, solo puedes serlo si eres el Papa, miembro de la Iglesia de este país, pero, además, parte de la seguridad.

“Roberta con maleta”, dejó saber, además, y destacó que si este rol en el país, si ese trabajo se acaba, con él se va la nacionalidad que puedes recibir en este país, porque no puedes quedarte con esta identificación luego de no hacer parte de este país.

Los comentarios no se hicieron esperar, sobre todo porque se generaron más dudas, pero también impresión sobre este tema y de saber que hay un país donde nadie puede nacer, pero también conocer las razones generó más dudas, en las madres, en las personas que pensaron que allá se podría ir a vivir como si nada, pero también de quienes tenían en sus planes proyectos en esta parte del mundo.

