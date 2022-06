Ryan Castro es la sensación en Estados Unidos y es apoyado por J Balvin

La emergente sensación urbana de Medellín, Ryan Castro, obtuvo su primera nominación a los Premios Juventud en las categorías “La Nueva Generación Masculina (Nuevo artista masculino)” y “Social Dance Challenge (El Dance Challenge Más Imitado En Las Redes)” por “Jordan”.

Todo esto llega en el momento en el que el artista colombiano se abre espacio en Norteamérica con esos éxitos que ya están sonando con fuerza en otros países de la región en donde se perfila como la nueva sangre del género urbano. El cantante ha logrado llenar escenarios en Estados Unidos y ha enloquecido con tan solo su presencia, de hecho, el artista ha sido aplaudido y acompañado por su amigo y colega J Balvin quien ve con buenos ojos cómo sus amigos triunfan en el exterior.

Llenando escenarios en Estados Unidos

Y es que Castro ha brillado durante sus primeras cuatro paradas de su primer tour por EE.UU y presentado por BC Management, teniendo inolvidables presentaciones en Miami, West Palm Beach, Orlando y New York City, preparándose para sus siguientes shows

También en el LIV de Miami, Florida, Castro hizo sold out del show contando con invitados especiales como Myke Towers, Lenny Tevarez, Corina Smith, Blessd, Ronaldinho y Neymar. Castro fue a dar su segundo show sold out en el Ivy Nightclub en el Oeste de Palm Beach. El sábado 11 de junio, Castro se presentó en Vibra Urbana Orlando frente a 10,000 personas y fue anfitrión del after party oficial de Vibra Urbana en el Ember Nightclub de Orlando, Florida. Anoche, Castro dominó el escenario del HK Hall en New York City y contó con la aparición especial de J Balvin.

Además, BC Management y Sony recibieron a Castro con un billboard personalizado en el icónico Times Square para celebrar su llegada a la gran manzana.

Para votar por Ryan Castro visita PremiosJuventud.com. “El cantante del Guetto” sigue demostrando que es el artista de mayor proyección en Colombia. Además, cuenta con nominaciones a los Premios Tu Música Urbana y MTV MIAW y acaba de ser galardonado en los Premios Heat como Mejor Artista Revelación, esto se suma a que el artista con su más reciente éxito “Q’ Hubo Bebé” sigue creciendo en las diferentes plataformas musicales de streaming.

