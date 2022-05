La verdad sobre el problema entre Pipe Bueno y Alzate

Pipe Bueno y Alzate han dejado a sus fans de una sola pieza, tras enterarse de la verdad de su pleito que ya llevaba por varios días dejando todas clase de emociones a los fans de cada uno de los artistas.

Luego de varias y fuertes declaraciones de cada uno, muchos estaban haciendo conjeturas sobre las verdaderas razones de su ‘agarrón’, que al parecer obedecía a una deuda de dinero que Alzate tenía con el actual protagonista de ‘Te la dedico’.

Y es que en varios medios se le dio un completo despliegue a las acusaciones mutuas que estaba subiendo de calibre entre los intérpretes como, por ejemplo: "Cómo quiera, quiero", una frase contundente de Bueno a las palabras desobligantes de Alzate quien dijo que lo que hacía Pipe era un acto de cobardía.

Luego el artista dejó claro que Alzate supuestamente lo había dejado metido con el lanzamiento de una canción y le dedicó estas fuertes palabras:

El que me está dejando tirado es usted, porque si usted no la quiere sacar. no pasa nada, pero el dilema es que me hiciste quedar quieto sin sacar música, me hiciste meter plata, y ahora sales con que tienes que sacar otras canciones, ¡No jodas!

Después de otras duras respuestas de parte y parte, los dos artistas se habían dado un ultimátum para aclarar la situación, mientras en medios y todos sus fans solo se hablaba de la discusión tan fuerte que estaban teniendo estos dos exponentes del género.

Luego de varias horas en donde los artistas solo se lanzaban fuertes frases y hacían comentarios desobligantes el uno hacia el otro, los fans fueron sorprendidos por un live en la cuenta de Pipe Bueno en donde sorpresivamente se integró Alzate para aclarar de una vez por todas la situación.

El cantante de ‘Recostada en la cama’ le dijo con claridad y de forma directa a su colega, que después de todo lo que había escalado esta situación cómo iban a solucionar el problema.

Pipe, siendo enfático en que Alzate le debía plata, le propuso una idea que reveló lo que verdaderamente había detrás del supuesto lío.

Vea parce, yo lo que opino es que, usted me tiene que pagar a mí, la plata que usted me debe a mí, con todo el chorro que yo me he tomado, con todas las borracheras que me he pegado, con la canción que grabamos juntos… sabes por qué te llamé prendido a la madrugada, porque estábamos felices por la canción que grabamos que tiene un título espectacular, esa canción cómo se llama perro…’