¡Espectacular! Maluma puso a “Medellín en el mapa”

Apoteósico. Así fue como muchos de los seguidores de Maluma definieron lo que se vivió el pasado sábado en la noche en el Atanasio Girardot, estadio que queda ubicado en Medellín, en donde pudo cumplir su sueño de cantarle a su ciudad natal.

Colorido. La noche no fue una excusa para ver un templo del fútbol en nuestro país lleno de color y buen ambiente, pues no solo resaltó el rosado del cabello del cantante colombiano, pues un espectacular juego de luces, y unas manillas que cambiaban de tono adornaron el alrededor de la tarima.

Música. Esto fue lo que no faltó durante casi tres horas, y es que Maluma le demostró a sus fans, y a los que no tanto, que su voz cada vez está mejor, y lo hizo cantando sus mejores éxitos, en algunos casos a capela, en otros con acompañamiento de piano, batería, guitarras, entre otros instrumentos, pero siempre con su ‘flow’ que lo ha llevado a los mejores escenarios del mundo.

Ritmo. Urbano por momentos, romántico en otros, pero siempre con la sensualidad que lo ha caracterizado, y el mismo que ha enamorado a miles de fans a lo lado del mundo. Aunque este no solo se le vio a él, pues los casi 50 mil espectadores no pararon de bailar lo éxitos de Juan Luis.

Perreo. Va muy de la mano con su ritmo, sí, pero es que hubo un momento en especial, en el cual el escenario se llenó de motos, y el reguetón de vieja escuela se lo tomó, durante este breve momento el público gozó de este ritmo pegajoso y puso “bajar a sus fans hasta el piso”, como lo explicaron en las redes sociales.

Amoroso. Maluma no dudó en dedicarle todo el concierto a su natal Medellín, y lo hizo con varias frases muy amorosas. Su familia no se quedó por fuera de las muestras de amor del joven cantante; como tampoco lo fue su novia, a quien le repitió en varias oportunidades que la amaba. “Atraparon a Maluma”, comentaron varios.

Colega. A pesar de ser su sueño, su momento, su concierto, y su historia por escribir, Londoño decidió darle espacio a nuevos talentos de la capital antioqueña para que pudieran demostrar su talento. Cabe resaltar que él realizó un concurso para mostrar un nuevo talento, y este fue ganado por ‘Abril’, una joven, talentosa y hermosa ‘paisa’ que se dio el gusto de cantar en este emblemático concierto.

Estelar. El Atanasio Girardot explotó cuando Madonna saltó al escenario para interpretar ‘Medellín’ junto a Maluma. La cara de incredulidad del mismo paisa fue increíble; un momento único el que vivieron los antioqueños. Cabe resaltar que no fue la única artista consagrada, también participaron el Grupo Firme, Feid, Wolfine, Pipe Bueno, entre otros.

Tuit de Maluma después del concierto

Como un niño. Así se le vio durante todo el evento; lleno de felicidad como si estuviera gozando de un juguete nuevo. Brincó, cantó, lloró, jugó con el público e invitados. Montó en moto. Compartió con sus fans. HIZO DE TODO.

Mundial. No solo los 50 mil espectadores que asistieron al Atanasio Girardot gozaron de su música, pues una de las grandes cadenas de streaming en el mundo transmitió el concierto en vivo, lo que le permitió ver a propios y extraños este gran show. La transmisión, que también estuvo en ‘live’ por el Twitch de ‘Prime’, alcanzó altos niveles de audiencia.

Equilibrista. Maluma desafió la gravedad. Como parte del show una grúa con una polea lo bajó desde el techo del estadio y lo puso al frente de los asistentes al concierto, dándole así otro ítem que resaltó en este concierto que será recordado por años en “Medallo”. Hasta ‘selfies’ aprovechó para tomarse con sus fans durante este momento.

Nostálgico. ‘Farandulera’, su primer éxito en la radio de Colombia, no pudo faltar, y sus fans en el estadio no pararon de cantarla, demostrándole a Maluma que su público no es nuevo, y que desde hace 11, cuando decidió iniciar su carrera, ellos están ahí. La curiosidad, Pasarla bien, entre otras, fueron las que sonaron durante este emotivo comento del concierto.

Único. El público del Atanasio, y los que tuvieron el gusto de verlo por TV, solo tuvieron palabras de agradecimiento por esa gran noche, en donde la música, las luces, el ambiente, el ritmo, la estética, entre otros factores, se robaron el show, un show que quedará en la mente de muchos durante un largo tiempo.

¡Gracias, Papi Juancho!

