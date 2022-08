Maluma muestra su lado más urbano en “28” y anuncia nueva edición de su álbum

Tal y como lo había anunciado hace algunos días, Maluma lanzó su nueva canción “28”, un tema en el que mostró su lado más urbano, recordando lo que fue y lo que ha logrado hasta el momento pasando de no tener nada y ahora estar acostumbrado a ver solo billetes de 100 dólares, además dejó claro que no le presta atención a “las malas vibras”, al ritmo de un trap urbano.

“Antes no tenía Na, ya estamos bien me acostumbré a ver solo billetes de 100, pa’ que guerrear si no hay con quien, la mala vibra que descanse en paz, amén”, fue un adelanto que reveló el artista hace algunos días en su cuenta de Instagram, preguntándole a sus fans: “¿La soltamos..?? Sólo por deporte…?