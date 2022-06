Llega a Colombia el Road to ultra festival, un evento electrónico sin precedentes

Cada vez más Colombia es una gran plaza para artistas, productores y en general para la industria musical, es por eso que eventos como los grandes conciertos de música electrónica ahora aterrizan en nuestro país.

El festival de música electrónica más grande del mundo llegará a Medellín. Road To Ultra Festival, que recorre todo el planeta, aterrizará en Colombia el 7 de octubre, y promete traer los mejores Dj 's del movimiento.

Gracias al reinicio de los festivales en todo el mundo debido a la pandemia por el Covid-19, Road To Ultra vuelve a Sudamérica con un line up que los amantes de este género disfrutarán. Este festival traerá la tecnología más avanzada en sonido, luces, y un escenario que ya es famoso en todo el mundo gracias a un espectáculo nunca antes visto en un festival de música electrónica. Road To Ultra Festival es una marca del afamado Ultra Music Festival que ha logrado a través de los años posicionarse como el más importante evento de música electrónica del planeta.

¿Dónde será Road To Ultra Festival?

Esta experiencia será en Llanogrande, a 40 minutos de Medellín, la ciudad epicentro de la música y de los grandes eventos internacionales de América. Una unión del más importante festival de música electrónica del mundo con una ciudad que se convirtió en capital de la música en el continente americano.

¿Cómo será el escenario?

El festival contará con localidades VIP, Gold, Diamond y Dance Floor General, de esta manera todos podrán vivir una experiencia única para ver a sus Dj’s favoritos en un escenario reconocido en todo el planeta. La comodidad de los asistentes está garantizada en una fiesta de música electrónica que promete ser inolvidable. Ultra

¿Cuánto cuestan las entradas al festival?

Las entradas a este festival que traerá a Colombia la escena electrónica más importante del mundo estarán disponibles en precios diversos y disponibles al público en general a partir de este 15 de junio.

En general habrá entradas desde 270.000, en localidad VIP desde 480.000. También habrá disponibles palcos para 10 personas desde 6.200.000 en categoría gold y otros desde 7.400.000 en categoría diamond.

