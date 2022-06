Diamante Eléctrico celebra 10 años de carrera con concierto en Bogotá

Los ánimos que se encendieron luego de la histórica presentación Diamante Eléctrico en el Festival Estéreo Picnic 2022, en la que más de diez mil personas se reunieron para corear cada una de sus canciones. Ahora, varios meses después la banda se prepara para celebrar por todo lo alto una década de trayectoria en uno de los lugares más prestigiosos de la capital: el Palacio de los Deportes.

En la presentación, que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre, la banda colombiana lanzará oficialmente su séptimo álbum titulado Leche de Tigre del cual dio un adelanto por medio de su más reciente sencillo “Daniboy”.

De esta manera, este sencillo es apenas un aperitivo de lo que será su nuevo álbum, una canción que retrata la realidad de un país marcado por la guerra y que ha hecho imposible el regreso de miles de personas a sus hogares.

“Por aquí las cosas no se ven bien, matan de frente, no hay presidente, no hay nada de poder para la gente”, canta Juan Galeano.