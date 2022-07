Por culpa de J Balvin y Bad Bunny, Karol G tuvo que cambiar el nombre de ‘Tusa’

Karol G es uno de los nombres más importantes en el medio artístico, esta paisa ha dejado muy bien posicionado a Colombia con sus múltiples reconocimientos y con sus hits musicales que han puesto a bailar y a cantar a más de uno.

Cada vez que la artista antioqueña lanza algún sencillo, inmediatamente se convierte en uno de los más escuchados a nivel mundial, tal como pasó con ‘Bichota’, ‘El Makinon’, ‘Provenza’, ‘Mamii’, entre otros.

La tusa de Karol G

Si vamos a hablar de éxitos, es imposible no nombrar la canción ‘Tusa’, tema de Karol G en el cual compartió micrófono con la rapera Nicki Minaj; de hecho, este tema fue la primera colaboración femenina en debutar en lo más alto de la exclusiva lista Hot Latin Songs de Billboard.

Te puede interesar: Las fotos de Karol G tomando el sol que en minutos superaron el millón de likes

Lo cierto es que la famosa ‘tusa’ de la que hablan Karol G y Nicki en este tema, hace referencia a un término muy colombiano, el cual se refiere a un proceso de decepción amorosa luego de una ruptura.

El otro nombre que consideraron para la canción ‘Tusa’

Es muy poco probable que alguien en una fiesta no haya bailado y cantando al ritmo de ‘Tusa’; sobre todo esas personas despechadas que se sentían identificadas con la letra.

Hace tan solo unos días, y por medio del productor Ovy on the Drums, se conoció que en principio este éxito musical tendría otro nombre, el cual tuvo que modificarse a última hora por J Balvin y Bad Bunny.

Ovy on the Drums, gran amigo y productor de Karol G, compartió una íntima entrevista por medio de TikTok, y en ella contó que, inicialmente, este tema se llamaría ‘La canción’; sin embargo, no salió como esperaban, porque J Balvin y Bad Bunny lanzaron antes una sencillo con este nombre.

No dejes de ver: ¿Es su fondo de pantalla? Vuelven rumores de romance entre Feid y Karol G

Al ver que ya había en el mercado un tema musical con el nombre ‘La canción’, el equipo de la cantante paisa se vio obligado a reajustar la estrategia y a pensaren otro título.

Cuando hicimos Tusa, ‘La Canción’ ni había salido, la de Balvin y Bad Bunny. Entonces cuando sale ‘La Canción’ yo digo: ‘uff, ¿cómo va a salir ese tema si ya este se llamaba ‘La Canción’

En un principio, ‘Tusa’ no convenció a Karol G, pero tiempo después lograron grabarla, haciendo de este tema uno de los más escuchados a nivel mundial.

De la nada un día me dice: ‘Ovy, ese tema que hablaba como de la tusa, ¿dónde está ese tema’. Y yo: ‘ahí lo tengo, vamos a grabarlo’ y lo grabamos y ¡uff, papi!

Por si te lo perdiste: El mensaje de Karol G donde invitó a vivir sin miedos a sus fans