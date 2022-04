Karol G fue la gran ganadora en los Latin American Music Awards

En la entrega de los premios Latin AMAs, Karol G demostró que está en el mejor momento de su carrera, hasta ahora, pues arrasó con la entrega llevándose 6 premios bastante importantes.

También te puede interesar: Karol G lanza su nueva canción: 'Provenza'.

Los premios son artista favorita femenina, artista favorito urbano, colaboración del año por ‘El makinon’, artista del año, álbum del año por ‘KG0516’ y álbum favorito urbano por el mencionado anteriormente.

En la cuenta de Instagram de los Latin American Music Awards, se celebró este gran hecho expresando que la colombiana lo tiene muy merecido.

“¡Wooo #LaBichota @karolg arrasó en la noche de los #LatinAMAs! ¡Súper merecido!” escribieron en la descripción del post.

La reacción de los internautas

La publicación ya cuenta con más de 650 comentarios en los que los fans de Karol mostraron lo orgullosos que están de la Bichota por sus logros y dicen que son muy merecidos cada uno de los premios.

“De todos me gustó artista urbano del año @karolg arrasando mamiii ahora es cuando hay @karolg pa rato la BICHOTA es la BICHOTA” escribió una de las fans.

“Te amamos mi Karol, esto no es nada para todo lo que te mereces por tu talento y gran corazón, tienes todo nuestro apoyo y amor. Vamos Pa’ arriba” comentó otra seguidora.

“Esto es fruto de tu trabajo y buena música, junto a nosotr@s tus fans que apoyamos tu música. Amamos todas tus canciones @karolg. TE AMAMOS”.

“@karolg El que trabaja duro llega lejos vámonos por más!!!!!! SALUD MAMIII @ovyonthedrums @daikygamboa”.

“Se tomaron sus pastillas @anuel @yailinlamasviralreal el que está enfocado en su carrera y es disciplinada y humilde con el público y es real al [emoji de 100%] y se muestra tal real y sin necesario sin filtros aquí están los resultados. A la bichota no la para nadie ella si sabe lo que sirve callar la boca”.

“Vamos por más bichota @karolg representas la fuerza femenina mundial”.

“La reina quedándose con todo. Más que merecido”. “Well done Bichota”. “Bien merecidooooooooooo mi bebesita”, “Mami rompiendo como siempre”, “NO HAY BREAK DE LA BICHOTA”, “¡Colombia representando!” fueron otros de los comentarios que recibió nuestra colombiana.

Igualmente, felicitamos a La Bichota paisa que ha llevado el nombre del país tan lejos. Esperamos que siga recolectando todos los éxitos que se merece.

Para no perderse: Con baile en la piscina, Karol G reveló adelanto de su nueva canción.

No dejes de leer: Farina hace homenaje a Anitta, Karol G y otras artistas.

También te puede interesar leer: Shakira reaccionó al homenaje que le hizo Karol G en Coachella.