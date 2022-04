Con baile en la piscina, Karol G reveló adelanto de su nueva canción

La cantante Karol G dejó cautivados a millones de sus fanáticos luego de mostrarse muy atractiva desde la piscina luego de su exitosa presentación en el festival de Coachella, que se llevó a cabo en Indio, California.

La artista fue masivamente elogiada por varios de sus colegas y millones de seguidores que quedaron fascinados con su actuación.

Pero ahí no paró de deleitar a sus fieles admiradores, sino que se dejó ver descansado tomando el sol en medio de una lujosa piscina.

Además, los deslumbró con un seductor baile en un pequeño traje de baño al ritmo de su nueva canción, que tendrá por nombre “Provenza” y que pronto saldrá a la luz.

“P R O V E N Z A. Recordé que este año no he sacado música y me animé” , escribió en la descripción de la publicación a sus más de 51 millones de seguidores.

la grabación se dejó ver con el bafle en la mano escuchando dicho sencillo y moviendo sus caderas.

“Cuando nos emborrachemos, la de regueteón ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer, nos podemos comer”, se escucha la voz de un artista, para luego ella responderle: “baby qué más, hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien, pero ya estoy free (libre), puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás que hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien, pero ya estoy free (libre) puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo”.