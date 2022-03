Juanes emociona con varias imágenes “dándole a la nueva música”

El cantante antioqueño Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes, emocionó a los más de cuatro millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar varias imágenes suyas en las que aparece" dándole a la nueva música".

La publicación del artista superó los 8.000 me gusta y 200 comentarios en menos de 24 horas. Juanes aparece cantando en algunas de las imágenes y tocando la guitarra en otras de ellas.

Cientos de seguidores aprovecharon la sección de los comentarios para expresar la emoción que sienten por conocer el nuevo material y también para elogiarlo: "con toda", "ídolo", "no puedo esperar", "no veo la hora", "lindo video. Felicidades", "genialísimo", "no lo creo" y "qué ganas de escucharla" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de Juanes.

El antioqueño de 49 años también impactó recientemente y recibió miles de halagos al mostrar su abdomen sin camisa mientras saltaba lazo. En el corto video, Juanes aparece con el pelo recogido y ejercitándose.

"Nunca se vio tan bien", "me encanta", "buen ejemplo a seguir", "hermoso" y "le toca estar a ese nivel con esa esposa y esos hijos tan bonitos" fueron algunos de los comentarios escritos por seguidores del cantante.

