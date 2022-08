Juan Palau estrena su nuevo sencillo “Bipolar”

Juan Palau estrenó oficialmente "Bipolar", un sencillo musical que le canta a los círculos vicioso en las relaciones sentimentales y que llega después del éxito "Amor Ingrato", que realizó junto a Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey y que estrenó hace dos meses.

"La canción habla de un amor bipolar, que un día están bien y al otro día no, los que te buscan cuando quieren y cuando no, simplemente te dejan, pero al final uno siempre termina cayendo y continua con esa relación tóxica que no avanza, pero tampoco acaba", dijo Juan Palau al referirse a la letra de esta canción.