Johnny Depp lanzó álbum tras juicio contra Amber Heard

Recién salido de su muy publicitada y controvertida demanda por difamación en tribunales, el actor estadounidense Johnny Depp trató de demostrar que su carrera creativa volvió a la normalidad el pasado viernes, lanzando un álbum junto al veterano guitarrista inglés de rock y blues Jeff Beck.

El álbum de 13 pistas bautizado "18", en el que Depp canta y toca la guitarra, presenta principalmente versiones de temas de otros artistas y hasta ahora ha sido criticado por parte de los cronistas del rubro. De hecho, es poco probable que este disco ocupe un lugar destacado en el repertorio de Beck, exintegrante de los célebres The Yardbirds británicos, de 78 años.

El álbum incluye interpretaciones de "What's Going On", de Marvin Gaye, e "Isolation", de John Lennon, así como el clásico de la banda estadounidense Velvet Underground "Venus In Furs".

La inclusión de una canción centrada en el sadomasoquismo puede parecer extraña para algunos, dado que el juicio ultra mediatizado que afrontó estuvo centrado en presuntos abusos domésticos entre Depp y su exesposa Amber Heard, la actriz más conocida por su papel en "Aquaman".

El álbum también incluye dos canciones escritas por la estrella de "Piratas del Caribe", de 59 años: "Esta es una canción para la señorita Hedy Lamarr" y "Sad Motherfuckin' Parade".

"Borrada por el mismo mundo que la convirtió en una estrella, atrapada por su red", canta Depp sobre Lamarr, la actriz austríaca que se recluyó en los últimos años de su vida hasta su muerte en 2000 en Estados Unidos, a los 85 años.

DEPP Y BECK TRABAJARON EN ESTE ÁLBUM DESDE EL 2019

Depp y Beck se conocieron en 2016, ganando confianza al debatir "sobre autos y guitarras" antes de que el último dijera que comenzó a apreciar "las serias habilidades de composición de Depp y su oído para la música".

Para este álbum habían comenzado a trabajar en 2019, antes de estallar la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

Está lejos de ser la primera incursión de Depp en la música: el actor ha grabado y realizado giras durante más de una década con los Hollywood Vampires, un supergrupo que comenzó con Alice Cooper y Joe Perry de Aerosmith. Beck se encuentra actualmente de gira por Europa, con Depp como invitado especial.

Esta primavera, Depp fue favorecido con 15 millones de dólares de indemnización en la demanda por difamación contra Heard, quien a su vez debía recibir 2 millones. El jurado del caso consideró que Heard, de 36 años, difamó a Depp al describirse a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico" en un artículo de opinión de 2018 publicado en el diario The Washington Post, aunque no identificó al actor directamente por su nombre. Depp sostuvo que sufrió daños en su reputación luego de esa publicación.

