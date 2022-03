Jamming Festival: Estas son las bandas que no vendrán

Desde hace mucho tiempo, el público ha tenido gran expectativa por los artistas que se presentarán en la nueva versión del Festival Jamming, que se realizará en la ciudad de Ibagué entre el 19 y 21 de marzo. Hace algunos días, los admiradores que han comprado su boleta para asistir a esta serie de conciertos, se enteraron por medio de las redes sociales de la banda, que Black Eyed Peace no hará sus presentaciones como se tenía pensado.

Por otro lado, varios cantantes o grupos musicales han anunciado la cancelación de sus shows. Esto ha ocasionado mucha incertidumbre entre los seguidores de estos artistas ya que por medio de sus redes sociales han manifestado su inconformidad por la falta de información.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Los Cafres han comentado que no harán su gira de conciertos en Perú y Colombia en el mes de marzo. Además, hace unas semanas la organización del evento publicó que La Maldita Vecindad y Vicentico ya no participarán de este festival. Adicionalmente, UB 40 ha dejado todo claro por medio de su cuenta en Twitter. Ellos le contestaron a un fan que preguntaba por su presencia en el Festival Jamming. La banda británica aclaró que todas las fechas de sus espectáculos están en su página oficial. Allí no aparecen los días estipulados para la ciudad de Ibagué.

A estos grupos musicales se le ha sumado la cancelación de grandes artistas como Irie Kingz y Jah Cure. Al ver esto, muchas personas que ya han comprado sus boletas le han pedido a la organización del Festival Jamming que se pronuncie al respecto, pero no han contado con un comunicado oficial que aclare la situación actual de este gran espectáculo. Se espera que en los próximos días se tenga alguna actualización o noticia sobre esta serie de conciertos que tiene en vilo a sus futuros asistentes.

