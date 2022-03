William Levy enamora con corto video junto a su hija bailando: “me tienen loco”

El actor William Levy, quien interpretó a Sebastián Vallejo en la telenovela Café, con aroma de mujer del Canal RCN, enamoró y divirtió a los casi 10 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar un corto video junto a su hija, Kailey, quien aparece bailando frente a la cámara.

"Esto es lo que hace esta pinche chiquita... me tienen loco. Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa de estas conmigo y a mí no me gustan. Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara. Y además me dice todo el tiempo que la haga reír… como si yo fuera un payaso y además me dice que sí, que soy su payaso porque siempre está llorando de la risa conmigo", escribió William Levy.

El actor también relató que "¿saben qué hace? Cuando está aburrida viene y se sienta a mi lado y me dice 'papi hazme reír dale' Pinche loca".

En la grabación aparece la pequeña poniendo su celular al lado de William Levy, quien está comiendo algo, justo antes de que ella empiece a bailar.

