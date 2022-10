Así celebró Feid el sold out de su primera gira por Estados Unidos

La carrera musical de Feid sigue subiendo y parece no encontrar techo aún, pues el cantante colombiano está celebrando que a pocos minutos de que salieran a la venta, agotó por completo las boletas para las fechas de concierto de su "U.S. TRIP", que iniciará en 13 de octubre y que recorrerá 14 ciudades de Estados Unidos.

La gira “U.S. TRIP”, producida por Live Nation, iniciará en Atlanta, GA, en el Buckhead Theatre, haciendo paradas en Orlando, Nueva York, Houston, Washington, Chicago, Philadelphia, Las Vegas y otras ciudades, este tour terminará en Los Ángeles el 25 de noviembre.

Y es que el mismo artista, conocido también como FERXXO, celebró la noticia en su cuenta oficial de Instagram en donde publicó varias fotografías que tomó desde un balcón, donde él aparece tomándose una cerveza sin importar que sea las 11:30 de la mañana, festejando que su primer tour por Estados Unidos, haya arrancado exitosamente, además anunció que él ya está terminando el álbum que lanzará en diciembre.

“Me estoy tomando una polita a las 11:30 am porque no puedo creer esto qué pasó hoy!!!!! AGRADECIDO CON USTEDES MOR 😞❤️ la vamos a pasar súper hpta en mi primer tour aquí en USA!!! Estoy terminando el álbum de diciembre, pero, feliz, feliz, feliz de esta noticia el FERXXO US TRIP ESTA SOLD OUT 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫 GRACIAS GRACIAS GRAXIASSSSSSSSS nos vemos pues morrrrrrrrr 🎟🇨🇴🇺🇸 @sebassanchezv”, escribió Feid al realizar el post.