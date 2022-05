El contundente mensaje de Farina a quienes no la apoyaron en sus inicios

La cantante colombiana Farina está que no se cambia por nadie por todo lo que pasa en su carrera musical por estos días. Y es que la espectacular artista urbana, quien sin duda abrió camino para que el género femenino entrara con toda en la industria urbana de nuestro país, se sigue renovando con la energía de los nuevos talentos colombianos, por lo que hace algunas semanas lanzó su sencillo ‘Fiesta’ con el talentoso Ryan Castro.

No cabe duda de que este es un éxito para bailar y cantar, que además nos demuestra el dembow y la energía que tiene la cantante paisa.

Yo soy un artista que está enfocada en mirar más que todo el talento, más que cualquier cosa, con Ryan me sucede que yo venía subiendo post y él me escribía en los posts: ¿cuándo vamos a grabar?, quiero grabar contigo. Hasta que se dio, yo voy a la ciudad de Medellín me voy para el estudio a trabajar mi música y él me escribe. Pues yo le escribí por privado: vente al estudio, tengo la canción, yo sé que te va a gustar esto

Describió Farina emocionada el proceso de este junte tan ganador con el también artista oriundo de Medellín para el mundo, quien por estos días está más pegado que nunca.

Pero ser mujer en la industria musical no ha sido nada fácil y eso Farina lo ha expresado en varios momentos de su carrera y en algunas entrevistas, por eso la cantante fue enfática en contarnos qué ha sido lo bonito de este camino musical y lo no tan chévere que quiere expresar sin ningún tapujo.

Agradezco a todos estos fans que llevan por tantos años conmigo, que yo les llamo mi ejército, que desde el día 1 que yo me paré ante todo Colombia me están apoyando’

Pese a que tiene una gran cantidad de fanaticada que la ama, la artista reconoció y también le agradeció a quienes no daban un peso por ella al principio de su carrera, algo que pasa muy seguido en el mundo del entretenimiento.

Otra cosa que quiero agradecer esa esa gente que como decimos en Colombia me ‘machacó’ y me machacó y me decía no puedes, no sirves, no vas a poder, ¿por qué les agradezco a ellos? porque hicieron que yo sacara mucha más fuerza, enfocarme en lo que quería, demostrar de que sí se puede, que una mujer lo puede lograr’