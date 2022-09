¡Maestro Pokémon! Ed Sheeran y la franquicia japonesa se unen en "Celestial"

No cabe duda que, para los fanáticos de la franquicia japonesa, los astros se han alineado. El artista británico Ed Sheeran, fiel seguidor de Pokémon y superestrella mundial, ha colaborado con el grupo The Pokémon Company para crear su más reciente sencillo "Celestial".

La canción aparecerá en los esperadísimos videojuegos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura que llegarán el próximo 18 de noviembre a las consolas de la familia Nintendo Switch. Aunque aún tengan que esperar para el juego, los fans podrán escuchar la canción y ver su videoclip a partir de este jueves 29 de septiembre en el canal oficial de Ed en YouTube.

El videoclip está inspirado en la fascinación que el cantante sentía por Pokémon en su infancia y, como no podía ser de otra forma, está protagonizado por sus Pokémon favoritos: Pikachu, Squirtle, Machamp y Snorlax entre otros.

En él se puede ver cómo es un día normal en la vida de Ed con un toque Pokémon muy especial. El videoclip está dirigido por el aclamado Yuichi Kodama. La dirección artística del estilo boceto corre a cargo de Yu Nagaba y recuerda a los garabatos con los que Ed dibujaba Pokémon de niño.

El vídeo está lleno de sorpresas para los fans y transportará a quien lo vea a una infancia en la que todo era más sencillo y el límite estaba en las estrellas.

"He jugado a Pokémon desde que estaba en primaria. Mi hermano tenía una versión y yo la otra para poder intercambiar Pokémon y completar nuestra Pokédex. Las cartas también me gustaban, pero con los juegos podía pasarme horas y horas. Me encantaba el mundo que aparecía en ellos, y me ayudaban a evitar y distraerme de las cosas negativas que me pasaban en el colegio o en la vida en general. Era un mundo al que podía escapar”