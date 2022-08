Paulo Londra y Ed Sheeran sorprenden con nueva canción juntos

Tras "Nothing On You" en 2019, el argentino Paulo Londra y el británico Ed Sheeran se vuelven a juntar para una sorprendente colaboración musical, pues el argentino desde que volvió a la música tras superar los problemas legales con una disquera ha estado enfocado en sacar nueva música.

Por eso, los dos reconocidos artistas unen fuerzas por segunda vez en nuevo sencillo titulado “Noche de Novela”. Canción producida por Federico Vindver, en la que el artista británico vuelve a decantarse por ritmos latinos.

“Noche de Novela” llega tras una secuencia de semanas de lanzamientos por parte del artista argentino, incluyendo su muy anhelado Reggaetón “Julieta” disponible y “Toc Toc,” de la mano del productor Timbaland.

Video oficial de la cancipon "Noche de Novela"

Este nuevo sencillo musical es un pop que mezcla a la perfección las voces y estilos incomparables de ambos artistas, destacando la versatilidad de ambos artistas al cruzar fronteras de forma totalmente impecable y orgánica.

El video oficial de la canción fue grabado en Londres y dirigido por Greg Davenport, un video en el que los artistas demuestran su gran empatía y amistad a través de novedosas escenas coloridas en las calles de la ciudad de Londres.

El artista argentino expresa con este lanzamiento su gran emoción por volver a grabar con uno de los artistas que para él es un referente en la música, pues agregó que siempre ha sido un gran fanático del artista británico.

Qué decir, volver a grabar con Ed es un privilegio. ¡Yo lo admiro un montón! Durante toda la grabación estuve muy emocionado y agradecido y siempre que puedo trato de decirle lo mucho que lo admiro. Siento que Dios me puso a Ed en el camino para aprender mucho de él. Siempre me gustaron sus melodías, sus palabras y sus frases, es muy fino, es un ejemplo a seguir para mí. expresó Paulo Londra.

Asimismo, el artista confesó que Ed Sheeran fue un gran apoyo para él durante los meses en los que no pudo sacar música y en donde se sintió bastante frustrado, por eso, esta canción significaba mucho para él.

Estoy muy contento de colaborar con Paulo y su proyecto, nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo que no podía lanzar música y de lo frustrante que era, así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede. Es una persona muy dulce.

