Dulce María aclara si habrá o no reunión de RBD durante el 2022

La cantante y actriz mexicana Dulce María, recordada porque interpretó a Roberta Pardo en la telenovela juvenil Rebelde, concedió una entrevista en televisión y reveló si habrá o no una reunión del grupo RBD durante el 2022.

Anteriormente, Dulce María había revelado que “se está hablando de un reencuentro desde hace un año. No un reencuentro, como una gira o un encuentro más bien. Todavía no hay nada oficializado ni nada cerrado, ojalá se dé, pero todavía no hay nada cerrado, como oficial”.

"Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo", aseguró la mexicana recientemente.

Dulce María invitó a los fanáticos de RBD a que sean muy cuidadosos con cualquier posible estafador que pretenda aprovecharse de ellos con un supuesto concierto de reunión este año: "no compren boletos porque no existe y es un fraude. (...) No se dejen engañar".

Anteriormente, la también actriz aclaró que no estuvo en el más reciente reencuentro de RBD por temas personales, pues estaba embarazada y la maternidad tenía que ser su prioridad en ese momento.

