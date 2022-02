Dulce María responde si se reencontrará con RBD y si hay problemas entre ellos

La cantante y actriz Dulce María, recordada por interpretar a Roberta Pardo en la telenovela juvenil Rebelde, concedió una entrevista en la que aclaró si tiene problemas con el grupo de pop RBD y si estaría dispuesta a reencontrarse con ellos.

"A todos les tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración, así será siempre. Finalmente, eso ya no tiene que ver con la amistad ni con la relación personal de nosotros, era algo más profesional", aseguró Dulce María.

La cantante de 36 años relató que “se está hablando de un reencuentro desde hace un año. No un reencuentro, como una gira o un encuentro más bien. Todavía no hay nada oficializado ni nada cerrado, ojalá se dé, pero todavía no hay nada cerrado, como oficial”.

“A finales de 2019 nos juntamos todos en la casa de Poncho como amigos, como compañeros, como seis personas que vivimos muchas cosas importantes que nadie más sabe más que nosotros (...) eso fue lo que yo rescato, creo que esa es la esencia de nosotros”, explicó Dulce María.

Anteriormente, la también actriz aclaró que no estuvo en el reencuentro de RBD por temas personales, pues estaba embarazada y la maternidad tenía que ser su prioridad.

