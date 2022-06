Foo Fighters dará concierto en honor a Taylor Hawkins.

El pasado 25 de marzo el mundo entero se enteraba de la triste noticia de la muerte de Talylor Hawkins, el baterista de la banda estadounidense Foo Fighters, quien falleció en el hotel en el que se hospedaban horas antes de su presentación en el festival Estéreo Picnic que se llevó a cabo en la capital colombiana.

En aquella ocasión y para brindar respeto, el escenario en el que se presentarían fue iluminado con velas mientras en el fondo se proyectaba una fotografía del músico junto con la frase “Taylor Hawkins por siempre” y la icónica canción de la banda ‘My Hero’.

Ahora, tras varias semanas de silencio, los integrantes de la banda reaparecieron a través de las redes sociales para informar que llevarían a cabo dos conciertos en honor a Taylor, uno en Los Ángeles, Estados Unidos y el próximo en Londres, Inglaterra.

Estas dos presentaciones se llevarán a cabo el 3 de septiembre en el Wembley Stadium de Londres y el 27 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles, y las boletas podrán adquirirse a partir del 17 de junio.

"Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee se unen a la familia Hawkins para celebrar la vida, música y el amor por su esposo, padre, hermano y compañero de banda con los conciertos homenaje a Taylor Hawkins", comienza el comunicado que fue publicado por medio de sitio web oficial.

Además de esto, Foo Fighters reveló que en este evento no solo se reunirán los integrantes de la banda, sino también aquellos artistas que Hawkins idolatraba. Sin embargo, la alineación del evento aún no está confirmada.

“Millones lloraron su prematura muerte el 25 de marzo, con tributos apasionados y sinceros provenientes de fanáticos y músicos que Taylor idolatraba. Los conciertos tributo a Taylor Hawkins unirán a varios de esos artistas, la familia Hawkins y, por supuesto, a sus hermanos Foo Fighters para celebrar la memoria de Taylor y su legado como ícono del rock mundial: sus compañeros de banda y sus inspiraciones tocando las canciones de las que se enamoró. , y los que él trajo a la vida”.

TAYLOR HAWKINS Y SU HISTORIA CON LOS FOO FIGHTERS

Taylor Hawkins se unió a Foo Fighters en 1997, apareciendo por primera vez con la banda en la gira de apoyo al segundo álbum The Color & The Shape. Hizo su debut grabado con la agrupación con el álbum de 1999 There Is Nothing Left To Lose, para luego tocar en todos los álbumes posteriores de la agrupación desde ese instante hasta el 2022.

Hawkins fue ganador de 15 premios Grammy y logró ser miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll durante su participación con la agrupación. “Vivió y amó la música en un grado insaciable con Foo Fighters, así como con sus numerosos proyectos y colaboraciones en solitario y paralelos”.

