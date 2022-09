Coldplay en Colombia: setlist, teloneras y más datos de sus conciertos en Bogotá

Coldplay, la banda británica conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, dará uno de los shows más esperados del año en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá este viernes 16 y sábado 17 de septiembre.

No dejes de ver: Coldplay estrenó “Humankind”, su más reciente video musical

A pocas horas de vivir esta gran experiencia, muchos de los fans siguen el rastro de los carismáticos músicos que arribarán a nuestro país luego de iniciar con completo éxito su gira por Latinoamérica que empezó en el festival Rock in Rio el pasado 10 de septiembre y continuó con dos fechas en el Estadio Nacional de Lima, Perú este martes y miércoles.

Por supuesto los fans que se mueren por la banda quieren disfrutar de este espectacular Music of the Spheres Tour, una seguidilla de shows amigables con el medio ambiente que cuentan con un despliegue de luces de última tecnología, pirotecnia que llena de magia el evento musical que trae a una de las bandas más legendarias del pop y rock en el mundo que se ha renovado a la par con los nuevos sonidos, lo que hace evidentemente que sea atractiva para todas las generaciones.

Después de pasar por México y varias ciudades de Europa, Coldplay llegará a brindar su concierto a la capital colombiana con un setlist que incluye sus clásicos, sus canciones más recientes que tienen, entre otras, colaboraciones con la banda surcoreana BTS.

El setlist que Coldplay tendría en Bogotá

El show de Coldplay viene cargado de momentos sorpresivos y mágicos, de hecho, muchos esperan que Chris Martin, líder de la banda sorprenda subiendo a algún fan o invitando a algún joven artista como lo ha hecho en recitales de México, Paris o inclusive derrita a su fanaticada interpretando alguno de sus éxitos en español, como lo hizo recientemente en Perú con su single ‘Magic’.

A continuación te dejamos el setlist de Coldplay que posiblemente tenga en sus dos conciertos en Bogotá:

Act 1 - Planets

"Music of the Spheres" (intro)

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Act 2 - Moons

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

In my place

Yellow

Act 3 - Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Signs

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Coloratura

Act 4 – Home

God Put a Smile upon Your Face,

Everyday Life

Sunrise

Humankind

Fix You,

Biutyful

"A Wave" (outro)

¿Quiénes abrirán los conciertos de Coldplay?

Este viernes y sábado los bogotanos disfrutarán de la espectacular parada de la banda británica en Colombia gracias a su gira Music of the Spheres Tour, a este show se le sumarán dos jóvenes artistas que marcan un punto especial en la participación femenina en sus conciertos y además muestran la nueva sangre del pop en el mundo y en nuestro país.

Camila Cabello

La ex Fifth Harmony llegará a abrir el show de los británicos con su amplia experiencia como cantante del pop mundial. Camila, mostrará ese sabor de sus orígenes cubanos y por supuesto todo lo que ha hecho como cantante referente en los Estados Unidos. Los fans de la artista disfrutarán de un show de al menos una hora en donde por supuesto interpretará éxitos como Don't Go Yet, Havana y Señorita.

Antes de ella estará en el escenario de El Campín la cantante de origen chocoano Mabiland dejará su sabor y estilo particular para encender motores de este gran evento musical. Su diversidad y potente voz se alzará al cantar sus temas como ‘Tanto’ ‘Cuanto más’, ‘Wow’, y otras canciones que ya tienen sus adeptos.

Para ver de nuevo: Coldplay en Colombia: la artista chocoana que abrirá sus conciertos