Camila Cabello casi muestra de más y habló paisa abriendo concierto de Coldplay

Camila Cabello abrió por lo alto el primer concierto de Coldplay en Bogotá este viernes y su presentación de inmediato fue tendencia en redes sociales y no precisamente por su música en específico.

La intérprete de 'Never be the same' se subió al escenario a las 7:45 p.m. en medio de la ovación de los fans de la artista en Colombia. Con un discreto cuerpo de baile, pero con ese carisma y talento desbordantes, la hermosa cantante saludó en varias oportunidades a los asistentes expresando su amor y lo feliz que se sentía por estar en estas tierras.

Aunque su calidad vocal y soltura en el escenario no tienen discusión, sí hubo varios momentos que trataron de opacar el show de la artista que evidentemente habla bien el español.

Y es que Camila se veía incómoda con su outfit, el mismo que algunos tildaron como demasiado 'folclórico' para el clima capitalino. Estuvo tan poco apropiado el atuendo, para algunos de los fans que refirieron eso en redes sociales, que la artista casi muestra de más en el escenario, siendo ella misma quien confesó de forma jocosa que casi deja en evidencia una parte de su cuerpo.

'Casi se me sale la t*ta', expresaba Cabello ante los miles de asistentes quienes tomaron con risas el impase.

Otro momento no tan agradable y que le valió varios comentarios en redes fue el instante en donde en medio de la euforia de su presentación, Camila tomó del público una bandera de Venezuela y al revés, sin saber que en lugar de estar haciendo un homenaje a nuestro país estaba cometiendo un pequeño error en el prestigioso escenario.

Camila Cabello intentó imitar el acento paisa

Pese a los momentos no tan agradables, Camila Cabello dio todo de sí abriendo el concierto de Coldplay en Bogotá, cantando 'Señorita', 'Havana' y 'Así es la vida', entre otros tantos éxitos, además la cantante mostró su buen humor y picante latino al tratar de mostrar lo que practicó todo el tiempo a su llegada a nuestro país.

Con un 'quiubo pues papito', la ex de Shawn Mendes probó sus dotes para imitar el acento paisa que, de por sí, no se le escuchó para nada mal. Sea como sea, Camila Cabello sí que prendió el ambiente preparando a los cerca de 40 mil asistentes al concierto de Coldplay para disfrutar del mágico espectáculo.

