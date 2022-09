Coldplay en Bogotá: los momentos más emotivos de un show lleno de color

Este 16 de septiembre sería la primera gran cita de Coldplay en Colombia, Chris Wil, Guy y Jon, se subían al escenario un poco más de las 9: 30 pm con un Estadio Nemesio Camacho El Campín a reventar, con miles de fans esperando a cantar cada uno de sus éxitos.

Iniciando con Higher Power, una descarga de energía que daba inicio al show y que ha dado el go del Music Of Spheres Tour, una gira sostenible y amigable con el medio ambiente que la banda quiso hacer para reducir al menos a la mitad de las emisiones de CO2 dejando que por ejemplo los mismos fans al saltar o pedalear en algunos puntos le dieran energía al mismo show, teniendo grifos con dispensación de agua gratis y muchos otros espacios para que este show no sólo fuera mágico, sino a la par amara al mundo desde la conciencia ambiental.

Tras iniciar con todo el poder, Chris Martin sorprendió con un setlist muy distinto al del resto de la gira regalándole a la capital clásicos como 'Adventure of a Lifetime' 'The scientist' 'Viva la vida', o 'Hymn for the weekend'. Chris Martin no dejaba de dejar a sus fans al borde de un infarto para incluir en el setlist 'Up&Up' que con la intimidad de su piano y sus palabras en español que enamoraron cada vez más el aforo, el vocalista de la legendaria banda británica sellaba su amor con esta tierra.

'Paradise', 'Yellow', 'People of the pride', con una descarga de rock y totalmente plausible, 'Clocks', con un viaje al pasado, y otro par, Coldplay despejaba el cielo bogotano para prepararlo para momentos aún más.

Las estrellas bajaron a El Campin con Coldplay

Sin duda había momentos esperados por los asistentes y esos fueron por ejemplo el instante en donde la banda interpretaba 'My universe', tema que ha cobrado un nuevo aire con la participación de BTS. Pero no hay discusión en que fue mágico e inolvidable para los que vivieron este gran espectáculo que 'Sky full of stars' sin duda fue una fiesta a la música, al amor y a ese sentirse vivos junto a un escenario lleno de luces, pirotecnia y estrellas literalmente cayendo del cielo.

Como es costumbre en la banda, Chris detuvo el inicio del single para pedirles a los asistentes que sólo por 5 minutos se permitieran sentir y gozar esa canción, cosa que algunos asistentes pudieron apenas cumplir a medias pues fue imposible no documentar este majestuoso instante que nos transportó a otro planeta.

Con lenguaje de señas, Coldplay se ganó el amor de su público

El show continuaría para la banda que declaró en varias ocasiones lo maravilloso que era eñ público colombiano, pero sería un momento especial tras invitar a sus fans a saludarse entre sí como 'nuevos amigos' de localidad a localidad, que Chris y la agrupación se desplazaron a la parte norte del Campín para brindar un momento realmente emotivo, inclusivo, hermoso y mágico en donde fue prácticamente imposible contener las lágrimas.

Mientras Chris cantaba de forma casi sutil 'Something just like this' el coro de manos blancas de la Filarmónica de Bogotá integrado por niños en formación con discapacidad auditiva, les llenaban el corazón a los asistentes con lenguaje de señas, haciendo de este sencillo algo sublima y bello.

Fix you: un himno a la vida que todos esperaban

Con Fix You, Coldplay casi que ha mostrado el poderío y la capacidad de transformar vidas, pues en Bogotá, en su primera noche no fue la excepción, 39 mil almas cantaron a todo pulmón, algunos con lágrimas y otros con emoción infinita, este himno que empezó con Chris abrazando a una fanática quien personificada como la protagonista de su video “Biutyful”, se aferró al cantante quizá y expresando todo ese amor que muchos hubieran querido darle entre lágrimas de melancolía.

Precisamente con esa canción terminaban casi dos horas de música para el alma con la banda británica que hoy tiene su segunda cita romántica con esta tierra que les ha profesado amor desde su llegada el pasado jueves. Una gira de otro planeta que sin duda quedará inmortalizada en quienes la pudieron vivir con todo su corazón.

