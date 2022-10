Aterciopelados abrirá conciertos de Guns N’ Roses en Bogotá y emocionan a sus fans

Los seguidores de Guns N’ Roses en Colombia cuentan los días para presenciar el show de la banda de rock estadounidense que estará en la capital el próximo 11 y 12 de octubre.

El Estadio El Campín será el escenario donde se reunirán miles de personas para cantar y saltar al ritmo de las más exitosas canciones del legendario grupo californiano, que en el marco del tour ‘We’re F’N Back!’ se ha presentado en Uruguay, Argentina y Brasil.

Según se ha informado, algunos de los éxitos que los fanáticos podrán escuchar en la voz de Axl Rose serán: ‘It's So Easy’, ‘Better’, ‘Shadow of your love’, ‘Civil war’, ‘November Rain’, entre otros.

A la emoción que ya sienten los fanáticos de Guns N’ Roses se sumó la felicidad por la noticia que compartió la empresa organizadora del esperado evento sobre el grupo que abrirá los dos conciertos en Bogotá.

Aterciopelados en el concierto de los Guns N’ Roses

En las redes sociales se confirmó que el reconocido grupo colombiano Aterciopelados, liderado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, será el encargado de dar apertura a las dos presentaciones de los Guns N’ Roses en la capital colombiana.

“Muy pocos son los elegidos para atender el llamado de la historia, hoy con inmensa alegría les contamos que los ya legendarios @aterciopelados son los elegidos para acompañar a los @gunsnroses en sus dos épicas fechas del Estadio El Campín ¿Preparados?”, fue el mensaje reposteado en las cuentas del grupo colombiano.

Por su puesto, miles aplaudieron el hecho de que el artista invitado fuera esta reconocida banda colombiana y celebraron en las redes con likes, comentarios y emoticones, pues según los internautas Aterciopelados era el grupo perfecto para abrir el concierto de los Guns N’ Roses.

“Más que merecido para la banda de rock más importante de Colombia, “que noticia tan buena”, “Que chimbaaaa con ganas de verlos”, “Los amo. La historia dándoles su merecido lugar en la historia del rock nacional. Son GIGANTES. Allá nos vemos”, “lo máximo”, “Emocion totaaaaaaaaaal. Hace mucho no los veo en vivo. Me salio premiada la ida a guns”, “Lo que faltaba para ser el mejor concierto. Que emoción”, “toda una vida de trabajo para finalmente consagrarse cómo las leyendas del rock Colombiano. Mi admiración por siempre Aterciopelados”, son algunos de los mensajes que ha recibido el grupo en su cuenta en Instagram.