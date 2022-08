"Yo sí genero dinero", Epa Colombia a quienes afirman que su plata es ilegal

Continúan los indirectazos de parte y parte entre Epa Colombia y La Barbie Colombiana luego de que Yoli Álvarez, nombre de la influenciadora, afirmara que Daneidy al parecer lavaba dinero ilegal por medio de sus empresas, algo que Epa Colombia ha salido a desmentir varias veces, pero la polémica sigue.

“Por lo que yo sé, por lo que yo viví, por lo que yo soy de testigo, por lo que yo escuché, por lo que yo veía, por todo lo que yo sé, en el tiempo en que yo estaba con ella y, o sea, hace un tiempo puedo decir que sí. Ahora, como yo ya no estoy con ella, yo no sé nada de ella, nada, nada, entonces no puedo decir lo mismo si ella ya no está haciendo eso o si ella, no sé, ahorita te puedo decir que no sé. En el tiempo que yo estaba con ella y de lo que sabía sí. Ahorita, no sé”, dijo La Barbie colombiana al responderle a un fan que le preguntó si Epa Colombia lavaba dinero.