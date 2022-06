El incómodo momento que vivió Yina Calderón en un aeropuerto

La empresaria de fajas Yina Calderón se convirtió en tendencia nacional este fin de semana, tras publicar un inédito video en sus redes sociales personales donde se presumió bensando a quien sería su nuevo amor y quien al parecer, tiene unos años menos que ella. Recordemos que desde hace varias semanas se viene especulando del nacimiento de un nuevo noviazgo en la vida de la también Dj, sin embargo, esta solo contaba que alguien estaba conquistando su corazón con obsequios, mensajes y cartas, pero hasta la fecha, no había dado detalles de quién era la persona y si era reconocido en el medio artístico como muchos especulaban.

Para sorpresa y contento de muchos esos rumores llegaron a su fin este fin de semana, luego de publicar un video bailando y cantando junto a su nuevo amor, mientras se volteó para besarlo, causando gran revuelo en redes y medios de entretenimiento en Colombia, quienes rápidamente comenzaron a reaccionarle en los mensajes directo, al parecer, con comentarios críticos, por la edad que aparenta su nuevo compañero sentimental, que según muchos, sería menor que ella. Sin embargo y muy a su estilo, no se quedó callada y manifestó que lo único importante en este momento para ellos, es lo que sienten.

"Acerca de lo que ustedes me están escribiendo que de mi novio, sí tengo novio, la edad que nosotros llevemos es lo de menos y después hablo de eso", expresó Yina de manera tajante, prometiendo además que otros temas bastante controversiales también serían debatidos en sus redes en la jornada de hoy.

Tras tener su nombre en revuelo, la mujer vuelve a protagonizar un nuevo titular en medios de entretenimiento del país, tras confesar en sus más recientes historias de Instagram, el incómodo momento que vivió en el aeropuerto de Bogotá, cuando se disponía a emprender vuelvo a la ciudad de Medellín para visitar su nueva tienda y llevar algunos pedidos de fajas y productos.

"Ya voy para la ciudad de Medellín a visitar mi tienda, a llevar unas cositas, pero como les parece que casi no me dejan pasar la faja, porque pensaban que yo llevaba el polvito mágico en las fajas de yeso, ¿ustedes pueden creer que yo voy a utilizar mis fajas para una cosa como esa?, ¿ustedes me creen capaz?" interrogó la también dj, hacinedo referencia a las sustancias psicoactivas.